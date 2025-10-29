معلومات سعر OID (OID) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00276221$ 0.00276221 $ 0.00276221 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.64% تغير السعر (1يوم) -8.45% تغير السعر (7 أيام) -17.31% تغير السعر (7 أيام) -17.31%

سعر OID (OID) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OID بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOID على الإطلاق هو $ 0.00276221، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OID -0.64% على مدار الساعة الماضية، -8.45% على مدار 24 ساعة، و -17.31% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق OID (OID)

القيمة السوقية $ 243.47K$ 243.47K $ 243.47K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 243.47K$ 243.47K $ 243.47K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ OID هي $ 243.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OID يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 243.47K.