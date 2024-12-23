سعر Oddz (ODDZ)
سعر Oddz (ODDZ) المباشر لليوم هو USD 0.00713515. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 638.53K. يتم تحديث سعر ODDZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Oddz الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 225.46K
- تغيير سعر Oddz خلال اليوم هو -3.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 89.41M
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خلال اليوم، كان سعر Oddz مقابل USD هو $ -0.00025015168044491 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Oddz مقابل USD هو $ -0.0003404972 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Oddz مقابل USD هو $ +0.0031737047 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Oddz مقابل USD هو $ +0.0007045292210531965 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00025015168044491
|-3.38%
|30 يوم
|$ -0.0003404972
|-4.77%
|60 يوم
|$ +0.0031737047
|+44.48%
|90 يوم
|$ +0.0007045292210531965
|+10.96%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Oddz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.84%
-3.38%
-18.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Oddz is the Multi-chain options trading platform on Binance Smart Chain, Polkadot & Ethereum. Enabling users to trade customized options with rewards.
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