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سعر Oddz (ODDZ) المباشر لليوم هو USD 0.00713515 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 638.53K . يتم تحديث سعر ODDZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Oddz الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 225.46K - تغيير سعر Oddz خلال اليوم هو -3.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 89.41M

أداء سعر Oddz (ODDZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Oddz مقابل USD هو $ -0.00025015168044491 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Oddz مقابل USD هو $ -0.0003404972 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Oddz مقابل USD هو $ +0.0031737047 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Oddz مقابل USD هو $ +0.0007045292210531965 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00025015168044491 -3.38% 30 يوم $ -0.0003404972 -4.77% 60 يوم $ +0.0031737047 +44.48% 90 يوم $ +0.0007045292210531965 +10.96%

تحليل سعر Oddz (ODDZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Oddz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00677106$ 0.00677106 $ 0.00677106 24 ساعة مرتفع $ 0.00747712$ 0.00747712 $ 0.00747712 عالية طوال الوقت $ 3.68$ 3.68 $ 3.68 تغير السعر (1 ساعة) -1.84% تغير السعر (1يوم) -3.38% تغير السعر (7 أيام) -18.53%

معلومات سوق Oddz (ODDZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: