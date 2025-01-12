سعر Not a Security (NAS)
سعر Not a Security (NAS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.44K. يتم تحديث سعر NAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Not a Security الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.22
- تغيير سعر Not a Security خلال اليوم هو -0.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.30M
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خلال اليوم، كان سعر Not a Security مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Not a Security مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Not a Security مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Not a Security مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.09%
|30 يوم
|$ 0
|-60.35%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Not a Security: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-0.09%
-20.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It all started with a auction for a banana for 6 million dollars. Ripple answered to the auction was a orange with ducktape . The community created the token. To show ripple the Solana reigns supreme.So this is a community token by the community and for the community. The token was created this morning and he has generated over fifteen million dollars in volume. We would like to see the token listed in coingeko
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