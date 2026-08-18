سعر Noble USDC اليوم

السعر المباشر لمشروع Noble USDC (USDC.N) اليوم هو $ 0.999645، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USDC.N الحالي إلى USD هو $ 0.999645 لكل USDC.N.

يحتل Noble USDC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 113,061,934، مع عرض متداول قدره 113.10M USDC.N. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USDC.N بين $ 0.999289 (أدنى) و$ 1.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.79، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.477017.

على المدى القصير، تحرك USDC.N بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-0.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 88.60K.

معلومات سوق Noble USDC (USDC.N)

القيمة السوقية $ 113.06M$ 113.06M $ 113.06M الحجم (24 ساعة) $ 88.60K$ 88.60K $ 88.60K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 113.07M$ 113.07M $ 113.07M إمداد دورة التداول 113.10M 113.10M 113.10M إجمالي العرض 113,163,287.862535 113,163,287.862535 113,163,287.862535

القيمة السوقية الحالية لـ Noble USDC هي $ 113.06M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 88.60K. العرض المتداول لـ USDC.N يبلغ 113.10M، مع إجمالي عرض 113163287.862535. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 113.07M.