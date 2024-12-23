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سعر NFTLaunch (NFTL) المباشر لليوم هو USD 0.00178155 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 240.30K . يتم تحديث سعر NFTL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NFTLaunch الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.31K - تغيير سعر NFTLaunch خلال اليوم هو -8.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 135.00M

أداء سعر NFTLaunch (NFTL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NFTLaunch مقابل USD هو $ -0.000156368856622179 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NFTLaunch مقابل USD هو $ -0.0001604424 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NFTLaunch مقابل USD هو $ -0.0002258396 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NFTLaunch مقابل USD هو $ -0.000698499994262333 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000156368856622179 -8.06% 30 يوم $ -0.0001604424 -9.00% 60 يوم $ -0.0002258396 -12.67% 90 يوم $ -0.000698499994262333 -28.16%

تحليل سعر NFTLaunch (NFTL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NFTLaunch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00159606$ 0.00159606 $ 0.00159606 24 ساعة مرتفع $ 0.00199373$ 0.00199373 $ 0.00199373 عالية طوال الوقت $ 0.3916$ 0.3916 $ 0.3916 تغير السعر (1 ساعة) +0.60% تغير السعر (1يوم) -8.06% تغير السعر (7 أيام) -19.09%

معلومات سوق NFTLaunch (NFTL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: