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سعر NFTFI (NFTFI) المباشر لليوم هو USD 0.00773338 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.44M . يتم تحديث سعر NFTFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NFTFI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 463.01 - تغيير سعر NFTFI خلال اليوم هو +6.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 186.79M

أداء سعر NFTFI (NFTFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NFTFI مقابل USD هو $ +0.00048307 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NFTFI مقابل USD هو $ +0.0017845903 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NFTFI مقابل USD هو $ +0.0195776245 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NFTFI مقابل USD هو $ +0.00403360754800611 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00048307 +6.66% 30 يوم $ +0.0017845903 +23.08% 60 يوم $ +0.0195776245 +253.16% 90 يوم $ +0.00403360754800611 +109.02%

تحليل سعر NFTFI (NFTFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NFTFI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00725031$ 0.00725031 $ 0.00725031 24 ساعة مرتفع $ 0.00776909$ 0.00776909 $ 0.00776909 عالية طوال الوقت $ 0.03298592$ 0.03298592 $ 0.03298592 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) +6.66% تغير السعر (7 أيام) -12.50%

معلومات سوق NFTFI (NFTFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: