سعر NFTFI (NFTFI)
سعر NFTFI (NFTFI) المباشر لليوم هو USD 0.00773338. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.44M. يتم تحديث سعر NFTFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NFTFI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 463.01
- تغيير سعر NFTFI خلال اليوم هو +6.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 186.79M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NFTFI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NFTFI.
خلال اليوم، كان سعر NFTFI مقابل USD هو $ +0.00048307 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NFTFI مقابل USD هو $ +0.0017845903 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NFTFI مقابل USD هو $ +0.0195776245 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NFTFI مقابل USD هو $ +0.00403360754800611 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00048307
|+6.66%
|30 يوم
|$ +0.0017845903
|+23.08%
|60 يوم
|$ +0.0195776245
|+253.16%
|90 يوم
|$ +0.00403360754800611
|+109.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NFTFI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
+6.66%
-12.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NFTFI is the governance token of the NFTfi protocol, which has the vision of becoming the primary NFT finance settlement layer across all major chains.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NFTFI إلى AUD
A$0.0122960742
|1 NFTFI إلى GBP
￡0.0061093702
|1 NFTFI إلى EUR
€0.007346711
|1 NFTFI إلى USD
$0.00773338
|1 NFTFI إلى MYR
RM0.03480021
|1 NFTFI إلى TRY
₺0.2721376422
|1 NFTFI إلى JPY
¥1.2098099672
|1 NFTFI إلى RUB
₽0.7960741372
|1 NFTFI إلى INR
₹0.656950631
|1 NFTFI إلى IDR
Rp124.7319180214
|1 NFTFI إلى PHP
₱0.4549547454
|1 NFTFI إلى EGP
￡E.0.3934743744
|1 NFTFI إلى BRL
R$0.0470189504
|1 NFTFI إلى CAD
C$0.0110587334
|1 NFTFI إلى BDT
৳0.9203495538
|1 NFTFI إلى NGN
₦11.9526347942
|1 NFTFI إلى UAH
₴0.3230232826
|1 NFTFI إلى VES
Bs0.39440238
|1 NFTFI إلى PKR
Rs2.1439249374
|1 NFTFI إلى KZT
₸4.0446350738
|1 NFTFI إلى THB
฿0.2637855918
|1 NFTFI إلى TWD
NT$0.2523401894
|1 NFTFI إلى CHF
Fr0.0068827082
|1 NFTFI إلى HKD
HK$0.0600883626
|1 NFTFI إلى MAD
.د.م0.0774884676