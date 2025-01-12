سعر Neva (NEVA)
سعر Neva (NEVA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.96K. يتم تحديث سعر NEVA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Neva الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.01
- تغيير سعر Neva خلال اليوم هو -0.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 62.79M
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خلال اليوم، كان سعر Neva مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Neva مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Neva مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Neva مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.74%
|30 يوم
|$ 0
|-49.45%
|60 يوم
|$ 0
|-46.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Neva: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.34%
-0.74%
-15.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Neva is an EVM-equivalent ZK-application network that provides scalability and security through Celestia DA and Polygon zkEVM, transforming GameFi and streamlining DeFi.
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