معلومات سعر Mintify (MINT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00116518 $ 0.00116518 $ 0.00116518 24 ساعة منخفض $ 0.00136717 $ 0.00136717 $ 0.00136717 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00116518$ 0.00116518 $ 0.00116518 24 ساعة مرتفع $ 0.00136717$ 0.00136717 $ 0.00136717 عالية طوال الوقت $ 0.059905$ 0.059905 $ 0.059905 أدنى سعر $ 0.00112617$ 0.00112617 $ 0.00112617 تغير السعر (1 ساعة) -0.65% تغير السعر (1يوم) -13.53% تغير السعر (7 أيام) -44.89% تغير السعر (7 أيام) -44.89%

سعر Mintify (MINT) في الوقت الحقيقي هو $0.00118105. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MINT بين أدنى سعر $ 0.00116518 وأعلى سعر $ 0.00136717، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMINT على الإطلاق هو $ 0.059905، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00112617.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MINT -0.65% على مدار الساعة الماضية، -13.53% على مدار 24 ساعة، و -44.89% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Mintify (MINT)

القيمة السوقية $ 582.20K$ 582.20K $ 582.20K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M إمداد دورة التداول 492.91M 492.91M 492.91M إجمالي العرض 999,995,238.7343122 999,995,238.7343122 999,995,238.7343122

القيمة السوقية الحالية لـ Mintify هي $ 582.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MINT يبلغ 492.91M، مع إجمالي عرض 999995238.7343122. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.18M.