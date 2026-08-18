سعر Mindstate اليوم

السعر المباشر لمشروع Mindstate (MIND) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MIND الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MIND.

يحتل Mindstate حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 35,364، مع عرض متداول قدره 95.00B MIND. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MIND بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MIND بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Mindstate (MIND)

القيمة السوقية $ 35.36K$ 35.36K $ 35.36K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.23K$ 37.23K $ 37.23K إمداد دورة التداول 95.00B 95.00B 95.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Mindstate هي $ 35.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MIND يبلغ 95.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.23K.