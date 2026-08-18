سعر MIL اليوم

السعر المباشر لمشروع MIL (MIL) اليوم هو $ 0.00425717، مع تغير بنسبة 2.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MIL الحالي إلى USD هو $ 0.00425717 لكل MIL.

يحتل MIL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,170,332، مع عرض متداول قدره 1.21B MIL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MIL بين $ 0.00416082 (أدنى) و$ 0.00427258 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00984706، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00409021.

على المدى القصير، تحرك MIL بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و-4.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.65K.

معلومات سوق MIL (MIL)

القيمة السوقية $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M الحجم (24 ساعة) $ 7.65K$ 7.65K $ 7.65K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.29M$ 21.29M $ 21.29M إمداد دورة التداول 1.21B 1.21B 1.21B إجمالي العرض 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MIL هي $ 5.17M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.65K. العرض المتداول لـ MIL يبلغ 1.21B، مع إجمالي عرض 5000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.29M.