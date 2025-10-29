معلومات سعر Midas mAPOLLO (MAPOLLO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.04 $ 1.04 $ 1.04 24 ساعة منخفض $ 1.041 $ 1.041 $ 1.041 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 24 ساعة مرتفع $ 1.041$ 1.041 $ 1.041 عالية طوال الوقت $ 1.041$ 1.041 $ 1.041 أدنى سعر $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) +0.08% تغير السعر (7 أيام) +0.26% تغير السعر (7 أيام) +0.26%

سعر Midas mAPOLLO (MAPOLLO) في الوقت الحقيقي هو $1.041. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MAPOLLO بين أدنى سعر $ 1.04 وأعلى سعر $ 1.041، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMAPOLLO على الإطلاق هو $ 1.041، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.019.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MAPOLLO 0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.08% على مدار 24 ساعة، و +0.26% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

القيمة السوقية $ 22.98M$ 22.98M $ 22.98M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.98M$ 22.98M $ 22.98M إمداد دورة التداول 22.07M 22.07M 22.07M إجمالي العرض 22,068,900.73633351 22,068,900.73633351 22,068,900.73633351

القيمة السوقية الحالية لـ Midas mAPOLLO هي $ 22.98M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MAPOLLO يبلغ 22.07M، مع إجمالي عرض 22068900.73633351. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.98M.