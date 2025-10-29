سعر Midas mAPOLLO المباشر اليوم هو 1.041 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MAPOLLO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MAPOLLO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Midas mAPOLLO المباشر اليوم هو 1.041 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MAPOLLO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MAPOLLO بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن MAPOLLO

معلومات سعر MAPOLLO

الوثيقة البيضاء لـ MAPOLLO

الموقع الرسمي لـ MAPOLLO

اقتصاد توكن MAPOLLO

توقعات سعر MAPOLLO

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Midas mAPOLLO

سعر Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MAPOLLO إلى USD:

$1.041
$1.041$1.041
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Midas mAPOLLO (MAPOLLO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:44:23 (UTC+8)

معلومات سعر Midas mAPOLLO (MAPOLLO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.04
$ 1.04$ 1.04
24 ساعة منخفض
$ 1.041
$ 1.041$ 1.041
24 ساعة مرتفع

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

$ 1.041
$ 1.041$ 1.041

$ 1.041
$ 1.041$ 1.041

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

0.00%

+0.08%

+0.26%

+0.26%

سعر Midas mAPOLLO (MAPOLLO) في الوقت الحقيقي هو $1.041. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MAPOLLO بين أدنى سعر $ 1.04 وأعلى سعر $ 1.041، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMAPOLLO على الإطلاق هو $ 1.041، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.019.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MAPOLLO 0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.08% على مدار 24 ساعة، و +0.26% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

$ 22.98M
$ 22.98M$ 22.98M

--
----

$ 22.98M
$ 22.98M$ 22.98M

22.07M
22.07M 22.07M

22,068,900.73633351
22,068,900.73633351 22,068,900.73633351

القيمة السوقية الحالية لـ Midas mAPOLLO هي $ 22.98M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MAPOLLO يبلغ 22.07M، مع إجمالي عرض 22068900.73633351. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.98M.

سجل سعر Midas mAPOLLO (MAPOLLO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Midas mAPOLLO مقابل USD هو $ +0.00086214 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Midas mAPOLLO مقابل USD هو $ +0.0153420498 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Midas mAPOLLO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Midas mAPOLLO مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00086214+0.08%
30 يوم$ +0.0153420498+1.47%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Midas mAPOLLO ( MAPOLLO )

mAPOLLO is a tokenised certificate issued by Midas, structured to reference the performance of selected multi-chain stablecoin yield strategies managed by Apollo Crypto Fund. Apollo is an award-winning digital asset manager with a multi-strategy mandate focused on assets building new financial infrastructure. mAPOLLO is designed to provide on-chain access to market-neutral and diversified DeFi strategies.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Midas mAPOLLO (USD)

كم ستكون قيمة Midas mAPOLLO (MAPOLLO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Midas mAPOLLO (MAPOLLO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Midas mAPOLLO.

تحقق الآن من توقعات سعر Midas mAPOLLO!

عملة MAPOLLO إلى العملات المحلية

توكنوميكس Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Midas mAPOLLO (MAPOLLO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MAPOLLO والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

كم يساوي Midas mAPOLLO (MAPOLLO) اليوم؟
سعر MAPOLLO المباشر في USD هو USD 1.041، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MAPOLLO إلى USD الحالي؟
سعر MAPOLLO إلى USD الحالي هو $ 1.041. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Midas mAPOLLO ؟
القيمة السوقية لعملة MAPOLLO هي $ 22.98M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MAPOLLO؟
العرض المتداول لتوكن MAPOLLO هو 22.07M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MAPOLLO؟
حقق MAPOLLO سعرًا قياسيًا قدره 1.041 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MAPOLLO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 1.019 MAPOLLO.
ما هو حجم تداول MAPOLLO؟
حجم تداول MAPOLLO المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MAPOLLO هذا العام؟
قد يرتفع MAPOLLO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MAPOLLO لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:44:23 (UTC+8)

تحديثات Midas mAPOLLO (MAPOLLO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,126.31
$113,126.31$113,126.31

-1.32%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,009.57
$4,009.57$4,009.57

-2.13%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04276
$0.04276$0.04276

-7.92%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.33
$194.33$194.33

-2.29%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.3284
$3.3284$3.3284

-13.71%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,009.57
$4,009.57$4,009.57

-2.13%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,126.31
$113,126.31$113,126.31

-1.32%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.33
$194.33$194.33

-2.29%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6281
$2.6281$2.6281

-0.29%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19322
$0.19322$0.19322

-3.27%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.05032
$0.05032$0.05032

+2,416.00%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000053
$0.000000000000000000000053$0.000000000000000000000053

+381.81%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002466
$0.00002466$0.00002466

+279.38%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.205
$2.205$2.205

+194.00%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008881
$0.0008881$0.0008881

+92.77%