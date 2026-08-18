سعر Mezo USD اليوم

السعر المباشر لمشروع Mezo USD (MUSD) اليوم هو $ 0.991492، مع تغير بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MUSD الحالي إلى USD هو $ 0.991492 لكل MUSD.

يحتل Mezo USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30,768,452، مع عرض متداول قدره 31.03M MUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MUSD بين $ 0.990939 (أدنى) و$ 0.99379 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.16، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.91906.

على المدى القصير، تحرك MUSD بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و-0.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 172.57K.

معلومات سوق Mezo USD (MUSD)

القيمة السوقية $ 30.77M$ 30.77M $ 30.77M الحجم (24 ساعة) $ 172.57K$ 172.57K $ 172.57K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.77M$ 30.77M $ 30.77M إمداد دورة التداول 31.03M 31.03M 31.03M إجمالي العرض 31,032,302.98149104 31,032,302.98149104 31,032,302.98149104

القيمة السوقية الحالية لـ Mezo USD هي $ 30.77M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 172.57K. العرض المتداول لـ MUSD يبلغ 31.03M، مع إجمالي عرض 31032302.98149104. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.77M.