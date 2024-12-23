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سعر Merchant (MTO) المباشر لليوم هو USD 0.04926064 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.92M . يتم تحديث سعر MTO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Merchant الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.05K - تغيير سعر Merchant خلال اليوم هو -3.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 59.18M

أداء سعر Merchant (MTO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Merchant مقابل USD هو $ -0.00183291997728021 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Merchant مقابل USD هو $ +0.0016448226 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Merchant مقابل USD هو $ +0.0031664296 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Merchant مقابل USD هو $ +0.0036696262336821 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00183291997728021 -3.58% 30 يوم $ +0.0016448226 +3.34% 60 يوم $ +0.0031664296 +6.43% 90 يوم $ +0.0036696262336821 +8.05%

تحليل سعر Merchant (MTO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Merchant: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04874686$ 0.04874686 $ 0.04874686 24 ساعة مرتفع $ 0.05293$ 0.05293 $ 0.05293 عالية طوال الوقت $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 تغير السعر (1 ساعة) -0.52% تغير السعر (1يوم) -3.58% تغير السعر (7 أيام) +2.48%

معلومات سوق Merchant (MTO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: