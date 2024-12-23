سعر Merchant (MTO)
سعر Merchant (MTO) المباشر لليوم هو USD 0.04926064. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.92M. يتم تحديث سعر MTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Merchant الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.05K
- تغيير سعر Merchant خلال اليوم هو -3.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 59.18M
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خلال اليوم، كان سعر Merchant مقابل USD هو $ -0.00183291997728021 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Merchant مقابل USD هو $ +0.0016448226 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Merchant مقابل USD هو $ +0.0031664296 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Merchant مقابل USD هو $ +0.0036696262336821 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00183291997728021
|-3.58%
|30 يوم
|$ +0.0016448226
|+3.34%
|60 يوم
|$ +0.0031664296
|+6.43%
|90 يوم
|$ +0.0036696262336821
|+8.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Merchant: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.52%
-3.58%
+2.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The token that supports the MTO DeFi Payment Protocol that enables point-of-sale terminals to operate on blockchains and brings consumer protection to crypto payments.
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