سعر MEOW (MEOW)
سعر MEOW (MEOW) المباشر لليوم هو USD 0.00166387. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 149.09M. يتم تحديث سعر MEOW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MEOW الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر MEOW خلال اليوم هو -11.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 90.00B
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خلال اليوم، كان سعر MEOW مقابل USD هو $ -0.000222568685481808 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MEOW مقابل USD هو $ -0.0001578796 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MEOW مقابل USD هو $ -0.0012020427 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MEOW مقابل USD هو $ -0.001299075366933968 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000222568685481808
|-11.79%
|30 يوم
|$ -0.0001578796
|-9.48%
|60 يوم
|$ -0.0012020427
|-72.24%
|90 يوم
|$ -0.001299075366933968
|-43.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MEOW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-11.79%
-3.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launching a side project memecoin for social experiment. Future pipeline to bridge to Titan main net. (Currently, we are experimenting with wrapping TKX our exchange token into Solana mainnet with meme coin as LP at Raydium)
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