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سعر MEOW (MEOW) المباشر لليوم هو USD 0.00166387 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 149.09M . يتم تحديث سعر MEOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MEOW الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر MEOW خلال اليوم هو -11.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 90.00B

أداء سعر MEOW (MEOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MEOW مقابل USD هو $ -0.000222568685481808 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MEOW مقابل USD هو $ -0.0001578796 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MEOW مقابل USD هو $ -0.0012020427 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MEOW مقابل USD هو $ -0.001299075366933968 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000222568685481808 -11.79% 30 يوم $ -0.0001578796 -9.48% 60 يوم $ -0.0012020427 -72.24% 90 يوم $ -0.001299075366933968 -43.84%

تحليل سعر MEOW (MEOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MEOW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0015224$ 0.0015224 $ 0.0015224 24 ساعة مرتفع $ 0.00188644$ 0.00188644 $ 0.00188644 عالية طوال الوقت $ 0.01085385$ 0.01085385 $ 0.01085385 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -11.79% تغير السعر (7 أيام) -3.18%

معلومات سوق MEOW (MEOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: