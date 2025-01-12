سعر MEN (MEN)
سعر MEN (MEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.41K. يتم تحديث سعر MEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 184.72
- تغيير سعر MEN خلال اليوم هو -0.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر MEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MEN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.91%
|30 يوم
|$ 0
|-62.66%
|60 يوم
|$ 0
|-99.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
-0.91%
+6.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEN VIBES Dive Into The Epic Energy Of MEN Coin! Want to be a hero and save Degen life? In the world of MEN Coin, every handshake is a mini epic event! Feel the true "men vibes" and enjoy the incredible handshakes. Earn: $MEN token Earn rewards and see your $MEN Coin value increase. Play: Game Dive into Handshake, a strategic battle game with exciting rewards. Enjoy: Parties (offline+online) Experience the fun and excitement of our vibrant $MEN Coin events, filled with unforgettable moments. Get: Prizes & Bonuses Discover thrilling giveaways with incredible prizes and exclusive bonuses!
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