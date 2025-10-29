معلومات سعر MEMEXSOL (MEMEXSOL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00004187 $ 0.00004187 $ 0.00004187 24 ساعة منخفض $ 0.00004462 $ 0.00004462 $ 0.00004462 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00004187$ 0.00004187 $ 0.00004187 24 ساعة مرتفع $ 0.00004462$ 0.00004462 $ 0.00004462 عالية طوال الوقت $ 0.00008816$ 0.00008816 $ 0.00008816 أدنى سعر $ 0.00002231$ 0.00002231 $ 0.00002231 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -4.87% تغير السعر (7 أيام) +4.76% تغير السعر (7 أيام) +4.76%

سعر MEMEXSOL (MEMEXSOL) في الوقت الحقيقي هو $0.00004244. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MEMEXSOL بين أدنى سعر $ 0.00004187 وأعلى سعر $ 0.00004462، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMEMEXSOL على الإطلاق هو $ 0.00008816، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00002231.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MEMEXSOL -- على مدار الساعة الماضية، -4.87% على مدار 24 ساعة، و +4.76% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MEMEXSOL (MEMEXSOL)

القيمة السوقية $ 42.45K$ 42.45K $ 42.45K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 42.45K$ 42.45K $ 42.45K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,999.46 999,999,999.46 999,999,999.46

القيمة السوقية الحالية لـ MEMEXSOL هي $ 42.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEMEXSOL يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999999.46. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.45K.