سعر MemeCoinGirl (MIKO)
سعر MemeCoinGirl (MIKO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 108.56K. يتم تحديث سعر MIKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MemeCoinGirl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 254.38
- تغيير سعر MemeCoinGirl خلال اليوم هو +1.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر MemeCoinGirl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MemeCoinGirl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MemeCoinGirl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MemeCoinGirl مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.51%
|30 يوم
|$ 0
|-78.98%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MemeCoinGirl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.16%
+1.51%
-13.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MemeCoinGirl ($MIKO) is a meme coin project that aims to be fully decentralized. Created by an individual, not a foundation, all tokens were added to the liquidity pool upon creation, and then burned, with ownership renounced. This ensures that the project operates in a truly decentralized manner, without any central authority or control. MemeCoinGirl's purpose is to foster a community-driven culture around meme coins, promoting a decentralized environment where all participants grow together. The total supply of $MIKO tokens is 100 billion, with no reserved tokens for foundations or team members, emphasizing a community-first approach.
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