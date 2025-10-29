معلومات سعر Lunctron (LTRN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.80% تغير السعر (7 أيام) -6.53%

سعر Lunctron (LTRN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LTRN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLTRN على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LTRN -- على مدار الساعة الماضية، -2.80% على مدار 24 ساعة، و -6.53% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Lunctron (LTRN)

القيمة السوقية $ 18.83K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 39.66K إمداد دورة التداول 32.10B إجمالي العرض 67,620,828,269.0

القيمة السوقية الحالية لـ Lunctron هي $ 18.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LTRN يبلغ 32.10B، مع إجمالي عرض 67620828269.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 39.66K.