سعر LunarCrush (LUNR)
سعر LunarCrush (LUNR) المباشر لليوم هو USD 0.01199616. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.80M. يتم تحديث سعر LUNR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LunarCrush الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.45
- تغيير سعر LunarCrush خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 150.00M
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خلال اليوم، كان سعر LunarCrush مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LunarCrush مقابل USD هو $ -0.0032971313 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LunarCrush مقابل USD هو $ -0.0014937642 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LunarCrush مقابل USD هو $ -0.01137928140050052 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0032971313
|-27.48%
|60 يوم
|$ -0.0014937642
|-12.45%
|90 يوم
|$ -0.01137928140050052
|-48.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LunarCrush: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+54.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Lunr powers social farming on LunarCrush Earn. Brands seek impactful creators to craft targeted content and prefer to pay based on results and creators want direct monetization without middlemen. LunarCrush Earn links brands with suitable creators, guaranteeing fair payment for influence and smart spending for brands. Brands create social farms utilizing fiat or stablecoin currency. Creators participate in social farms and earn $Lunr based on how many interactions they drove on social media across X, TikTok, YouTube, and Reddit.
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