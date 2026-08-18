سعر Luminous اليوم

السعر المباشر لمشروع Luminous (LUM) اليوم هو $ 0.17537، مع تغير بنسبة 5.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LUM الحالي إلى USD هو $ 0.17537 لكل LUM.

يحتل Luminous حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 175,373، مع عرض متداول قدره 1.00M LUM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LUM بين $ 0.168792 (أدنى) و$ 0.181029 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 80.38، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.155584.

على المدى القصير، تحرك LUM بمقدار -0.17% خلال الساعة الماضية و-21.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.97K.

معلومات سوق Luminous (LUM)

القيمة السوقية $ 175.37K$ 175.37K $ 175.37K الحجم (24 ساعة) $ 1.97K$ 1.97K $ 1.97K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 175.37K$ 175.37K $ 175.37K إمداد دورة التداول 1.00M 1.00M 1.00M إجمالي العرض 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Luminous هي $ 175.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.97K. العرض المتداول لـ LUM يبلغ 1.00M، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 175.37K.