سعر Loyal اليوم

السعر المباشر لمشروع Loyal (LOYAL) اليوم هو $ 0.144278، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LOYAL الحالي إلى USD هو $ 0.144278 لكل LOYAL.

يحتل Loyal حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,802,751، مع عرض متداول قدره 12.49M LOYAL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LOYAL بين $ 0.144208 (أدنى) و$ 0.144423 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.371779، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.105445.

على المدى القصير، تحرك LOYAL بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-2.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 206.84.

معلومات سوق Loyal (LOYAL)

القيمة السوقية $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M الحجم (24 ساعة) $ 206.84$ 206.84 $ 206.84 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M إمداد دورة التداول 12.49M 12.49M 12.49M إجمالي العرض 20,571,728.323478 20,571,728.323478 20,571,728.323478

القيمة السوقية الحالية لـ Loyal هي $ 1.80M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 206.84. العرض المتداول لـ LOYAL يبلغ 12.49M، مع إجمالي عرض 20571728.323478. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.97M.