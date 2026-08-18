سعر Long Capital اليوم

السعر المباشر لمشروع Long Capital (LNG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.81% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LNG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LNG.

يحتل Long Capital حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 194,130، مع عرض متداول قدره 1.00B LNG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LNG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LNG بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و+1.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 100.90.

معلومات سوق Long Capital (LNG)

القيمة السوقية $ 194.13K$ 194.13K $ 194.13K الحجم (24 ساعة) $ 100.90$ 100.90 $ 100.90 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 194.13K$ 194.13K $ 194.13K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Long Capital هي $ 194.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 100.90. العرض المتداول لـ LNG يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 194.13K.