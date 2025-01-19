احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LOAF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LOAF.

سعر Loaf Token (LOAF) المباشر لليوم هو USD 0.01105451 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LOAF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Loaf Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.13K - تغيير سعر Loaf Token خلال اليوم هو -7.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Loaf Token (LOAF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Loaf Token مقابل USD هو $ -0.00090130005287047 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Loaf Token مقابل USD هو $ -0.0024802274 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Loaf Token مقابل USD هو $ -0.0037053534 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Loaf Token مقابل USD هو $ +0.003309672434899956 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00090130005287047 -7.53% 30 يوم $ -0.0024802274 -22.43% 60 يوم $ -0.0037053534 -33.51% 90 يوم $ +0.003309672434899956 +42.73%

تحليل سعر Loaf Token (LOAF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Loaf Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01097521$ 0.01097521 $ 0.01097521 24 ساعة مرتفع $ 0.01195581$ 0.01195581 $ 0.01195581 عالية طوال الوقت $ 0.02813947$ 0.02813947 $ 0.02813947 تغير السعر (1 ساعة) -1.63% تغير السعر (1يوم) -7.53% تغير السعر (7 أيام) -8.65%

معلومات سوق Loaf Token (LOAF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: