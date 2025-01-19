سعر Loaf Token (LOAF)
سعر Loaf Token (LOAF) المباشر لليوم هو USD 0.01105451. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LOAF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Loaf Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.13K
- تغيير سعر Loaf Token خلال اليوم هو -7.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Loaf Token مقابل USD هو $ -0.00090130005287047 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Loaf Token مقابل USD هو $ -0.0024802274 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Loaf Token مقابل USD هو $ -0.0037053534 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Loaf Token مقابل USD هو $ +0.003309672434899956 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00090130005287047
|-7.53%
|30 يوم
|$ -0.0024802274
|-22.43%
|60 يوم
|$ -0.0037053534
|-33.51%
|90 يوم
|$ +0.003309672434899956
|+42.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Loaf Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.63%
-7.53%
-8.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We're a meme coin project that is working on a click-to-earn game at the moment. The concept is "A DIGITAL REPRESENTATION oF A CAT THAT DOVBLES AS A LOAF OF BREAD." Hopefully to hype up the community and get the followers to engage with the game.
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