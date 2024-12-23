سعر Lightspeed (SPEED)
سعر Lightspeed (SPEED) المباشر لليوم هو USD 0.00102356. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 253.86K. يتم تحديث سعر SPEED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lightspeed الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 662.10
- تغيير سعر Lightspeed خلال اليوم هو -6.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 248.01M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SPEED مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SPEED.
خلال اليوم، كان سعر Lightspeed مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lightspeed مقابل USD هو $ -0.0000001919 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lightspeed مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lightspeed مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.79%
|30 يوم
|$ -0.0000001919
|-0.01%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lightspeed: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.60%
-6.79%
-4.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lightspeed (SPEED) is a cross-chain token, facilitating seamless transactions across multiple blockchain networks, enhancing overall efficiency. $Speed is a deflationary cryptocurrency, available on Arbitrum, Base, BSC, ETH, Optimism & Polygon. No added fees or taxes. Powered by Warpcore rewards and deflation engine. Want to move your $Speed? Move across chains with Axelar interchain or Squidrouter.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SPEED إلى AUD
A$0.0016274604
|1 SPEED إلى GBP
￡0.0008086124
|1 SPEED إلى EUR
€0.000972382
|1 SPEED إلى USD
$0.00102356
|1 SPEED إلى MYR
RM0.0045855488
|1 SPEED إلى TRY
₺0.0360190764
|1 SPEED إلى JPY
¥0.1602485536
|1 SPEED إلى RUB
₽0.1052936172
|1 SPEED إلى INR
₹0.0870128356
|1 SPEED إلى IDR
Rp16.5090299468
|1 SPEED إلى PHP
₱0.0599908516
|1 SPEED إلى EGP
￡E.0.0520377904
|1 SPEED إلى BRL
R$0.0062130092
|1 SPEED إلى CAD
C$0.0014636908
|1 SPEED إلى BDT
৳0.1217934044
|1 SPEED إلى NGN
₦1.5820041004
|1 SPEED إلى UAH
₴0.0427438656
|1 SPEED إلى VES
Bs0.05220156
|1 SPEED إلى PKR
Rs0.2836898896
|1 SPEED إلى KZT
₸0.5353321156
|1 SPEED إلى THB
฿0.0350774012
|1 SPEED إلى TWD
NT$0.0334499408
|1 SPEED إلى CHF
Fr0.0009109684
|1 SPEED إلى HKD
HK$0.0079428256
|1 SPEED إلى MAD
.د.م0.0102560712