احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SPEED مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SPEED.

سعر Lightspeed (SPEED) المباشر لليوم هو USD 0.00102356 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 253.86K . يتم تحديث سعر SPEED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lightspeed الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 662.10 - تغيير سعر Lightspeed خلال اليوم هو -6.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 248.01M

أداء سعر Lightspeed (SPEED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lightspeed مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lightspeed مقابل USD هو $ -0.0000001919 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lightspeed مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lightspeed مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.79% 30 يوم $ -0.0000001919 -0.01% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lightspeed (SPEED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lightspeed: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00110252$ 0.00110252 $ 0.00110252 عالية طوال الوقت $ 0.00236018$ 0.00236018 $ 0.00236018 تغير السعر (1 ساعة) +1.60% تغير السعر (1يوم) -6.79% تغير السعر (7 أيام) -4.24%

معلومات سوق Lightspeed (SPEED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: