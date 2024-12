ما هو Lightspeed ( SPEED )

Lightspeed (SPEED) is a cross-chain token, facilitating seamless transactions across multiple blockchain networks, enhancing overall efficiency. $Speed is a deflationary cryptocurrency, available on Arbitrum, Base, BSC, ETH, Optimism & Polygon. No added fees or taxes. Powered by Warpcore rewards and deflation engine. Want to move your $Speed? Move across chains with Axelar interchain or Squidrouter.

