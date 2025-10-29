معلومات سعر Light Speed Cat (LSCAT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00171341 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.27% تغير السعر (1يوم) -2.41% تغير السعر (7 أيام) +2.40%

سعر Light Speed Cat (LSCAT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LSCAT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLSCAT على الإطلاق هو $ 0.00171341، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LSCAT +0.27% على مدار الساعة الماضية، -2.41% على مدار 24 ساعة، و +2.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Light Speed Cat (LSCAT)

القيمة السوقية $ 37.04K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.04K إمداد دورة التداول 79.15M إجمالي العرض 79,147,884.69538456

القيمة السوقية الحالية لـ Light Speed Cat هي $ 37.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LSCAT يبلغ 79.15M، مع إجمالي عرض 79147884.69538456. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.04K.