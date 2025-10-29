سعر Light Speed Cat المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LSCAT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LSCAT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Light Speed Cat المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LSCAT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LSCAT بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن LSCAT

معلومات سعر LSCAT

الوثيقة البيضاء لـ LSCAT

الموقع الرسمي لـ LSCAT

اقتصاد توكن LSCAT

توقعات سعر LSCAT

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Light Speed Cat

سعر Light Speed Cat (LSCAT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 LSCAT إلى USD:

$0.00046793
$0.00046793$0.00046793
-2.40%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Light Speed Cat (LSCAT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:25:59 (UTC+8)

معلومات سعر Light Speed Cat (LSCAT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00171341
$ 0.00171341$ 0.00171341

$ 0
$ 0$ 0

+0.27%

-2.41%

+2.40%

+2.40%

سعر Light Speed Cat (LSCAT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LSCAT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLSCAT على الإطلاق هو $ 0.00171341، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LSCAT +0.27% على مدار الساعة الماضية، -2.41% على مدار 24 ساعة، و +2.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Light Speed Cat (LSCAT)

$ 37.04K
$ 37.04K$ 37.04K

--
----

$ 37.04K
$ 37.04K$ 37.04K

79.15M
79.15M 79.15M

79,147,884.69538456
79,147,884.69538456 79,147,884.69538456

القيمة السوقية الحالية لـ Light Speed Cat هي $ 37.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LSCAT يبلغ 79.15M، مع إجمالي عرض 79147884.69538456. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.04K.

سجل سعر Light Speed Cat (LSCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Light Speed Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Light Speed Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Light Speed Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Light Speed Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.41%
30 يوم$ 0+8.50%
60 يوم$ 0-64.15%
90 يوم$ 0--

ما هو Light Speed Cat ( LSCAT )

Store of Value: LSCAT serves as a robust store of value, offering users a secure and decentralized alternative for preserving and growing their wealth. Built on a blockchain framework, the token leverages the power of cryptography to ensure the integrity and immutability of transactions, providing users with confidence in the stability of their assets.

Gaming Integration: LSCAT goes beyond conventional tokens by integrating seamlessly with gaming ecosystems. As a gaming utility token, it acts as the primary currency within supported gaming platforms, unlocking a new dimension of in-game transactions, rewards, and economic systems. Gamers can trade, purchase virtual assets, and participate in exclusive events using LSCAT, creating a dynamic and immersive gaming environment.

Limited Supply: With a carefully curated limited supply, LSCAT ensures scarcity, contributing to its appeal as a store of value. The controlled tokenomics promote a deflationary model, incentivizing early adopters and long-term holders to benefit from potential appreciation in value over time.

The mission of LSCat Token is to redefine the intersection of finance and gaming, offering a versatile token that caters to both worlds. By providing a secure store of value and enhancing the gaming experience through integration, LSCAT aims to establish itself as a pioneering force in the blockchain industry.

Let’s Foking LSCat It! Meoow!

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Light Speed Cat (LSCAT)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Light Speed Cat (USD)

كم ستكون قيمة Light Speed Cat (LSCAT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Light Speed Cat (LSCAT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Light Speed Cat.

تحقق الآن من توقعات سعر Light Speed Cat!

عملة LSCAT إلى العملات المحلية

توكنوميكس Light Speed Cat (LSCAT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Light Speed Cat (LSCAT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس LSCAT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Light Speed Cat (LSCAT)

كم يساوي Light Speed Cat (LSCAT) اليوم؟
سعر LSCAT المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر LSCAT إلى USD الحالي؟
سعر LSCAT إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Light Speed Cat ؟
القيمة السوقية لعملة LSCAT هي $ 37.04K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن LSCAT؟
العرض المتداول لتوكن LSCAT هو 79.15M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ LSCAT؟
حقق LSCAT سعرًا قياسيًا قدره 0.00171341 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ LSCAT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 LSCAT.
ما هو حجم تداول LSCAT؟
حجم تداول LSCAT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع LSCAT هذا العام؟
قد يرتفع LSCAT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر LSCAT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:25:59 (UTC+8)

تحديثات Light Speed Cat (LSCAT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,081.97
$113,081.97$113,081.97

-1.36%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,007.55
$4,007.55$4,007.55

-2.17%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04378
$0.04378$0.04378

-5.72%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.76
$198.76$198.76

-0.07%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1689
$3.1689$3.1689

-17.84%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,007.55
$4,007.55$4,007.55

-2.17%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,081.97
$113,081.97$113,081.97

-1.36%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.76
$198.76$198.76

-0.07%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6468
$2.6468$2.6468

+0.40%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19522
$0.19522$0.19522

-2.27%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.13450
$0.13450$0.13450

+6,625.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003540
$0.00003540$0.00003540

+444.61%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.190
$2.190$2.190

+192.00%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000025
$0.000000000000000000000025$0.000000000000000000000025

+127.27%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0009023
$0.0009023$0.0009023

+95.85%