سعر KRWQ اليوم

السعر المباشر لمشروع KRWQ (KRWQ) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KRWQ الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KRWQ.

يحتل KRWQ حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,093,391، مع عرض متداول قدره 1.61B KRWQ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KRWQ بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KRWQ بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و-0.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 34.92K.

معلومات سوق KRWQ (KRWQ)

القيمة السوقية $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M الحجم (24 ساعة) $ 34.92K$ 34.92K $ 34.92K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M إمداد دورة التداول 1.61B 1.61B 1.61B إجمالي العرض 1,607,064,707.937116 1,607,064,707.937116 1,607,064,707.937116

القيمة السوقية الحالية لـ KRWQ هي $ 1.09M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 34.92K. العرض المتداول لـ KRWQ يبلغ 1.61B، مع إجمالي عرض 1607064707.937116. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.09M.