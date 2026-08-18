سعر KiloEx اليوم

السعر المباشر لمشروع KiloEx (KILO) اليوم هو $ 0.00305296، مع تغير بنسبة 4.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KILO الحالي إلى USD هو $ 0.00305296 لكل KILO.

يحتل KiloEx حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 646,298، مع عرض متداول قدره 211.70M KILO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KILO بين $ 0.00299909 (أدنى) و$ 0.00324478 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.164805، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00256893.

على المدى القصير، تحرك KILO بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و+3.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 13.99K.

معلومات سوق KiloEx (KILO)

القيمة السوقية $ 646.30K$ 646.30K $ 646.30K الحجم (24 ساعة) $ 13.99K$ 13.99K $ 13.99K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M إمداد دورة التداول 211.70M 211.70M 211.70M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ KiloEx هي $ 646.30K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 13.99K. العرض المتداول لـ KILO يبلغ 211.70M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.05M.