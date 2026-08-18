سعر Karmacoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Karmacoin (KARMA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KARMA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KARMA.

يحتل Karmacoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 34,845، مع عرض متداول قدره 999.87M KARMA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KARMA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01088971، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KARMA بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-1.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Karmacoin (KARMA)

القيمة السوقية $ 34.85K$ 34.85K $ 34.85K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 34.85K$ 34.85K $ 34.85K إمداد دورة التداول 999.87M 999.87M 999.87M إجمالي العرض 999,866,113.08721 999,866,113.08721 999,866,113.08721

القيمة السوقية الحالية لـ Karmacoin هي $ 34.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KARMA يبلغ 999.87M، مع إجمالي عرض 999866113.08721. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.85K.