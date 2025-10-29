معلومات سعر JOOCE (JOOCE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00004955 $ 0.00004955 $ 0.00004955 24 ساعة منخفض $ 0.00007217 $ 0.00007217 $ 0.00007217 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00004955$ 0.00004955 $ 0.00004955 24 ساعة مرتفع $ 0.00007217$ 0.00007217 $ 0.00007217 عالية طوال الوقت $ 0.00008622$ 0.00008622 $ 0.00008622 أدنى سعر $ 0.00002737$ 0.00002737 $ 0.00002737 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) +27.76% تغير السعر (7 أيام) +29.74% تغير السعر (7 أيام) +29.74%

سعر JOOCE (JOOCE) في الوقت الحقيقي هو $0.00007082. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول JOOCE بين أدنى سعر $ 0.00004955 وأعلى سعر $ 0.00007217، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـJOOCE على الإطلاق هو $ 0.00008622، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00002737.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير JOOCE +0.14% على مدار الساعة الماضية، +27.76% على مدار 24 ساعة، و +29.74% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق JOOCE (JOOCE)

القيمة السوقية $ 115.58K$ 115.58K $ 115.58K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 708.17K$ 708.17K $ 708.17K إمداد دورة التداول 1.63B 1.63B 1.63B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ JOOCE هي $ 115.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JOOCE يبلغ 1.63B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 708.17K.