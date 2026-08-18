سعر Indigo Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Indigo Protocol (INDY) اليوم هو $ 0.082393، مع تغير بنسبة 2.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل INDY الحالي إلى USD هو $ 0.082393 لكل INDY.

يحتل Indigo Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,575,256، مع عرض متداول قدره 19.11M INDY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول INDY بين $ 0.081188 (أدنى) و$ 0.084855 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.5، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.068265.

على المدى القصير، تحرك INDY بمقدار -0.23% خلال الساعة الماضية و-10.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.41K.

معلومات سوق Indigo Protocol (INDY)

القيمة السوقية $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M الحجم (24 ساعة) $ 2.41K$ 2.41K $ 2.41K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M إمداد دورة التداول 19.11M 19.11M 19.11M إجمالي العرض 35,000,000.0 35,000,000.0 35,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Indigo Protocol هي $ 1.58M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.41K. العرض المتداول لـ INDY يبلغ 19.11M، مع إجمالي عرض 35000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.88M.