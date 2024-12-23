سعر Ignis (IGNIS)
سعر Ignis (IGNIS) المباشر لليوم هو USD 0.00129702. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 987.22K. يتم تحديث سعر IGNIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ignis الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.49K
- تغيير سعر Ignis خلال اليوم هو -8.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 761.14M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر IGNIS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر IGNIS.
خلال اليوم، كان سعر Ignis مقابل USD هو $ -0.000124536148298569 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ignis مقابل USD هو $ -0.0009192555 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ignis مقابل USD هو $ -0.0008933069 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ignis مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000124536148298569
|-8.76%
|30 يوم
|$ -0.0009192555
|-70.87%
|60 يوم
|$ -0.0008933069
|-68.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ignis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-8.76%
-46.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jelurida is developing its next generation scalable blockchain platform – Ardor. The unique design of this platform allows the simultaneous existence of multiple blockchains, known as child chains, with many features and with their security guaranteed on a global level by the parent Ardor chain. The first child chain of Ardor will be the Ignis child chain which will use IGNIS tokens for its operation. All existing and well tested Nxt blockchain features will be available on the Ignis child chain, with multiple Ardor platform specific enhancements being added.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 IGNIS إلى AUD
A$0.0020622618
|1 IGNIS إلى GBP
￡0.0010246458
|1 IGNIS إلى EUR
€0.001232169
|1 IGNIS إلى USD
$0.00129702
|1 IGNIS إلى MYR
RM0.00583659
|1 IGNIS إلى TRY
₺0.0456421338
|1 IGNIS إلى JPY
¥0.2029447194
|1 IGNIS إلى RUB
₽0.133333656
|1 IGNIS إلى INR
₹0.1101688788
|1 IGNIS إلى IDR
Rp20.9196744906
|1 IGNIS إلى PHP
₱0.0763166568
|1 IGNIS إلى EGP
￡E.0.0659923776
|1 IGNIS إلى BRL
R$0.0078858816
|1 IGNIS إلى CAD
C$0.0018547386
|1 IGNIS إلى BDT
৳0.1543583502
|1 IGNIS إلى NGN
₦2.0077610196
|1 IGNIS إلى UAH
₴0.0541765254
|1 IGNIS إلى VES
Bs0.06614802
|1 IGNIS إلى PKR
Rs0.3595728546
|1 IGNIS إلى KZT
₸0.6783544302
|1 IGNIS إلى THB
฿0.044358084
|1 IGNIS إلى TWD
NT$0.0423217626
|1 IGNIS إلى CHF
Fr0.0011543478
|1 IGNIS إلى HKD
HK$0.0100778454
|1 IGNIS إلى MAD
.د.م0.0129961404