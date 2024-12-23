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سعر Ignis (IGNIS) المباشر لليوم هو USD 0.00129702 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 987.22K . يتم تحديث سعر IGNIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ignis الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.49K - تغيير سعر Ignis خلال اليوم هو -8.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 761.14M

أداء سعر Ignis (IGNIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ignis مقابل USD هو $ -0.000124536148298569 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ignis مقابل USD هو $ -0.0009192555 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ignis مقابل USD هو $ -0.0008933069 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ignis مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000124536148298569 -8.76% 30 يوم $ -0.0009192555 -70.87% 60 يوم $ -0.0008933069 -68.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ignis (IGNIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ignis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00116774$ 0.00116774 $ 0.00116774 24 ساعة مرتفع $ 0.00142156$ 0.00142156 $ 0.00142156 عالية طوال الوقت $ 20.25$ 20.25 $ 20.25 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -8.76% تغير السعر (7 أيام) -46.70%

معلومات سوق Ignis (IGNIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: