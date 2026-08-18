سعر iAero اليوم

السعر المباشر لمشروع iAero (IAERO) اليوم هو $ 0.299996، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IAERO الحالي إلى USD هو $ 0.299996 لكل IAERO.

يحتل iAero حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,673,516، مع عرض متداول قدره 5.58M IAERO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IAERO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.617978، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.138179.

على المدى القصير، تحرك IAERO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-10.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 93.65.

معلومات سوق iAero (IAERO)

القيمة السوقية $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M الحجم (24 ساعة) $ 93.65$ 93.65 $ 93.65 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M إمداد دورة التداول 5.58M 5.58M 5.58M إجمالي العرض 5,578,457.708145465 5,578,457.708145465 5,578,457.708145465

القيمة السوقية الحالية لـ iAero هي $ 1.67M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 93.65. العرض المتداول لـ IAERO يبلغ 5.58M، مع إجمالي عرض 5578457.708145465. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.67M.