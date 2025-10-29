معلومات سعر Hyperion Staked Aptos (STAPT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 3.84 $ 3.84 $ 3.84 24 ساعة منخفض $ 4.08 $ 4.08 $ 4.08 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 3.84$ 3.84 $ 3.84 24 ساعة مرتفع $ 4.08$ 4.08 $ 4.08 عالية طوال الوقت $ 6.5$ 6.5 $ 6.5 أدنى سعر $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) -4.86% تغير السعر (7 أيام) +4.71% تغير السعر (7 أيام) +4.71%

سعر Hyperion Staked Aptos (STAPT) في الوقت الحقيقي هو $3.87. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STAPT بين أدنى سعر $ 3.84 وأعلى سعر $ 4.08، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTAPT على الإطلاق هو $ 6.5، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 3.29.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STAPT -0.32% على مدار الساعة الماضية، -4.86% على مدار 24 ساعة، و +4.71% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Hyperion Staked Aptos (STAPT)

القيمة السوقية $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 83.27M$ 83.27M $ 83.27M إمداد دورة التداول 211.50K 211.50K 211.50K إجمالي العرض 13,143,427.06586669 13,143,427.06586669 13,143,427.06586669

القيمة السوقية الحالية لـ Hyperion Staked Aptos هي $ 1.31M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STAPT يبلغ 211.50K، مع إجمالي عرض 13143427.06586669. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 83.27M.