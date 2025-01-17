سعر Hyper Utility (HYPU)
سعر Hyper Utility (HYPU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 441.43K. يتم تحديث سعر HYPU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hyper Utility الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 226.44K
- تغيير سعر Hyper Utility خلال اليوم هو -33.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 727.85M
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خلال اليوم، كان سعر Hyper Utility مقابل USD هو $ -0.000317279150137621 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hyper Utility مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hyper Utility مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hyper Utility مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000317279150137621
|-33.93%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hyper Utility: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.58%
-33.93%
-44.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project is focused on providing advanced solutions for traders within the blockchain ecosystem. The upcoming full beta release is scheduled for the second week of January, with plans to integrate Monad as soon as it becomes available. Efforts are underway to expand bridging capabilities, allowing for connections with additional blockchains and assets within the Hyperliquid platform. Additionally, a streamlined exit process from Hyperliquid to Solana is being implemented, alongside the introduction of advanced analytics tools, including top 10 holder analysis and detailed statistical insights. The development team actively incorporates community feedback to guide the continuous enhancement of the platform's features, ensuring it meets the needs of its users.
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