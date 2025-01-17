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سعر Hyper Utility (HYPU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 441.43K . يتم تحديث سعر HYPU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hyper Utility الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 226.44K - تغيير سعر Hyper Utility خلال اليوم هو -33.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 727.85M

أداء سعر Hyper Utility (HYPU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hyper Utility مقابل USD هو $ -0.000317279150137621 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hyper Utility مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hyper Utility مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hyper Utility مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000317279150137621 -33.93% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hyper Utility (HYPU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hyper Utility: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00668311$ 0.00668311 $ 0.00668311 تغير السعر (1 ساعة) +1.58% تغير السعر (1يوم) -33.93% تغير السعر (7 أيام) -44.02%

معلومات سوق Hyper Utility (HYPU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: