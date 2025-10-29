معلومات سعر Hydrex (HYDX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.314878 $ 0.314878 $ 0.314878 24 ساعة منخفض $ 0.346795 $ 0.346795 $ 0.346795 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.314878$ 0.314878 $ 0.314878 24 ساعة مرتفع $ 0.346795$ 0.346795 $ 0.346795 عالية طوال الوقت $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 أدنى سعر $ 0.127003$ 0.127003 $ 0.127003 تغير السعر (1 ساعة) +1.68% تغير السعر (1يوم) +5.84% تغير السعر (7 أيام) -0.86% تغير السعر (7 أيام) -0.86%

سعر Hydrex (HYDX) في الوقت الحقيقي هو $0.336071. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HYDX بين أدنى سعر $ 0.314878 وأعلى سعر $ 0.346795، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHYDX على الإطلاق هو $ 1.2، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.127003.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HYDX +1.68% على مدار الساعة الماضية، +5.84% على مدار 24 ساعة، و -0.86% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Hydrex (HYDX)

القيمة السوقية $ 7.33M$ 7.33M $ 7.33M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.62M$ 12.62M $ 12.62M إمداد دورة التداول 21.80M 21.80M 21.80M إجمالي العرض 37,556,930.42655653 37,556,930.42655653 37,556,930.42655653

القيمة السوقية الحالية لـ Hydrex هي $ 7.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HYDX يبلغ 21.80M، مع إجمالي عرض 37556930.42655653. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.62M.