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سعر Hydration (HDX) المباشر لليوم هو USD 0.01057559 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.90M . يتم تحديث سعر HDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hydration الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 106.24K - تغيير سعر Hydration خلال اليوم هو +5.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.68B

أداء سعر Hydration (HDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hydration مقابل USD هو $ +0.00057891 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hydration مقابل USD هو $ -0.0036168993 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hydration مقابل USD هو $ +0.0117304539 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hydration مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00057891 +5.79% 30 يوم $ -0.0036168993 -34.20% 60 يوم $ +0.0117304539 +110.92% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hydration (HDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hydration: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00998492$ 0.00998492 $ 0.00998492 24 ساعة مرتفع $ 0.01082298$ 0.01082298 $ 0.01082298 عالية طوال الوقت $ 0.03993264$ 0.03993264 $ 0.03993264 تغير السعر (1 ساعة) +0.71% تغير السعر (1يوم) +5.79% تغير السعر (7 أيام) -16.26%

معلومات سوق Hydration (HDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: