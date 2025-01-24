سعر HUSBY (HUSBY)
سعر HUSBY (HUSBY) المباشر لليوم هو USD 0.03897809. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HUSBY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HUSBY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.89K
- تغيير سعر HUSBY خلال اليوم هو -0.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HUSBY مقابل USD هو $ -0.00013430635285198 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HUSBY مقابل USD هو $ -0.0119741900 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HUSBY مقابل USD هو $ -0.0078442626 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HUSBY مقابل USD هو $ -0.0203115528850663 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00013430635285198
|-0.34%
|30 يوم
|$ -0.0119741900
|-30.72%
|60 يوم
|$ -0.0078442626
|-20.12%
|90 يوم
|$ -0.0203115528850663
|-34.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HUSBY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.75%
-0.34%
+8.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HUSBY is a pioneering real-world asset token leveraging a fully operational biogas plant in Europe to produce nearly free electricity for crypto mining operations. The project innovatively integrates renewable energy sources with advanced crypto mining infrastructure, focusing on sustainability and efficiency. What sets HUSBY apart is its real-time utilization of biogas-generated electricity, directly powering an extensive crypto mining operation. This approach not only capitalizes on green energy but also optimizes operational costs and maximizes profitability.
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€0.0370291855
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$0.03897809
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₺1.391517813
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¥6.0579747478
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₽3.8927418483
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₹3.3614704816
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Rp628.6787829527
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₱2.2759306751
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￡E.1.9602081461
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R$0.2307502928
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C$0.0557386687
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₴1.6347410946
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Bs2.18277304
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Rs10.8511104751
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₸20.2693863618
|1 HUSBY إلى THB
฿1.3151207566
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Fr0.035080281
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HK$0.3032495402
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.د.م0.3890013382