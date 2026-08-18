سعر Hosico اليوم

السعر المباشر لمشروع Hosico (HOSICO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOSICO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HOSICO.

يحتل Hosico حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 695,274، مع عرض متداول قدره 999.88M HOSICO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOSICO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.075044، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HOSICO بمقدار +0.77% خلال الساعة الماضية و+2.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.13K.

معلومات سوق Hosico (HOSICO)

القيمة السوقية $ 695.27K$ 695.27K $ 695.27K الحجم (24 ساعة) $ 9.13K$ 9.13K $ 9.13K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 695.27K$ 695.27K $ 695.27K إمداد دورة التداول 999.88M 999.88M 999.88M إجمالي العرض 999,878,178.0 999,878,178.0 999,878,178.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hosico هي $ 695.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.13K. العرض المتداول لـ HOSICO يبلغ 999.88M، مع إجمالي عرض 999878178.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 695.27K.