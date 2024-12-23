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سعر Honkler (HONKLER) المباشر لليوم هو USD 0.00139811 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 97.44K . يتم تحديث سعر HONKLER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Honkler الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.31K - تغيير سعر Honkler خلال اليوم هو -0.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 69.70M

أداء سعر Honkler (HONKLER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Honkler مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Honkler مقابل USD هو $ -0.0002522402 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Honkler مقابل USD هو $ -0.0004999571 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Honkler مقابل USD هو $ +0.000110030368603505 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.11% 30 يوم $ -0.0002522402 -18.04% 60 يوم $ -0.0004999571 -35.75% 90 يوم $ +0.000110030368603505 +8.54%

تحليل سعر Honkler (HONKLER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Honkler: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00135384$ 0.00135384 $ 0.00135384 24 ساعة مرتفع $ 0.00162621$ 0.00162621 $ 0.00162621 عالية طوال الوقت $ 0.231914$ 0.231914 $ 0.231914 تغير السعر (1 ساعة) +3.27% تغير السعر (1يوم) -0.11% تغير السعر (7 أيام) -38.46%

معلومات سوق Honkler (HONKLER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: