سعر Honkler (HONKLER)
سعر Honkler (HONKLER) المباشر لليوم هو USD 0.00139811. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 97.44K. يتم تحديث سعر HONKLER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Honkler الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.31K
- تغيير سعر Honkler خلال اليوم هو -0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.70M
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خلال اليوم، كان سعر Honkler مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Honkler مقابل USD هو $ -0.0002522402 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Honkler مقابل USD هو $ -0.0004999571 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Honkler مقابل USD هو $ +0.000110030368603505 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.11%
|30 يوم
|$ -0.0002522402
|-18.04%
|60 يوم
|$ -0.0004999571
|-35.75%
|90 يوم
|$ +0.000110030368603505
|+8.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Honkler: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.27%
-0.11%
-38.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Honkler is a fun meme coin that represents in a silly way the clown world that we live in today
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|1 HONKLER إلى AUD
A$0.0022229949
|1 HONKLER إلى GBP
￡0.0011045069
|1 HONKLER إلى EUR
€0.0013282045
|1 HONKLER إلى USD
$0.00139811
|1 HONKLER إلى MYR
RM0.0062635328
|1 HONKLER إلى TRY
₺0.0491994909
|1 HONKLER إلى JPY
¥0.2189300449
|1 HONKLER إلى RUB
₽0.1438375568
|1 HONKLER إلى INR
₹0.11883935
|1 HONKLER إلى IDR
Rp22.5501581333
|1 HONKLER إلى PHP
₱0.0818313783
|1 HONKLER إلى EGP
￡E.0.0710799124
|1 HONKLER إلى BRL
R$0.0084865277
|1 HONKLER إلى CAD
C$0.0019992973
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৳0.1663611089
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₦2.1609048349
|1 HONKLER إلى UAH
₴0.0583850736
|1 HONKLER إلى VES
Bs0.07130361
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Rs0.3875001676
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₸0.7312255111
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฿0.0479132297
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NT$0.045718197
|1 HONKLER إلى CHF
Fr0.0012443179
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HK$0.0108493336
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.د.م0.0140090622