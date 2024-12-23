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سعر Hermes Protocol (HERMES) المباشر لليوم هو USD 0.00598104 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.47M . يتم تحديث سعر HERMES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hermes Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.86K - تغيير سعر Hermes Protocol خلال اليوم هو -3.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 245.15M

أداء سعر Hermes Protocol (HERMES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hermes Protocol مقابل USD هو $ -0.000243084266059725 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hermes Protocol مقابل USD هو $ -0.0035344531 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hermes Protocol مقابل USD هو $ +0.3851277346 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hermes Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000243084266059725 -3.90% 30 يوم $ -0.0035344531 -59.09% 60 يوم $ +0.3851277346 +6,439.14% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hermes Protocol (HERMES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hermes Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00363228$ 0.00363228 $ 0.00363228 24 ساعة مرتفع $ 0.00642816$ 0.00642816 $ 0.00642816 عالية طوال الوقت $ 0.241923$ 0.241923 $ 0.241923 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) -3.90% تغير السعر (7 أيام) -44.74%

معلومات سوق Hermes Protocol (HERMES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: