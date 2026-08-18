سعر HeadStarter اليوم

السعر المباشر لمشروع HeadStarter (HST) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HST الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HST.

يحتل HeadStarter حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 174,194، مع عرض متداول قدره 188.41M HST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HST بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.060406، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HST بمقدار -0.42% خلال الساعة الماضية و-3.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 131.58.

معلومات سوق HeadStarter (HST)

القيمة السوقية $ 174.19K$ 174.19K $ 174.19K الحجم (24 ساعة) $ 131.58$ 131.58 $ 131.58 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M إمداد دورة التداول 188.41M 188.41M 188.41M إجمالي العرض 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ HeadStarter هي $ 174.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 131.58. العرض المتداول لـ HST يبلغ 188.41M، مع إجمالي عرض 2500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.31M.