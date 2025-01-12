سعر Hashpad (HPAD)
سعر Hashpad (HPAD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HPAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hashpad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 432.62
- تغيير سعر Hashpad خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HPAD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HPAD.
خلال اليوم، كان سعر Hashpad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hashpad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hashpad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hashpad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|0.00%
|60 يوم
|$ 0
|+33.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hashpad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hashpad is a Launchpad product on the hedera ecosystem. We promote decentralization, sustainability...and we are committed to fostering a vibrant and inclusive ecosystem for the hedera space. Hpad is the utility token of Hashpad
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 HPAD إلى AUD
A$--
|1 HPAD إلى GBP
￡--
|1 HPAD إلى EUR
€--
|1 HPAD إلى USD
$--
|1 HPAD إلى MYR
RM--
|1 HPAD إلى TRY
₺--
|1 HPAD إلى JPY
¥--
|1 HPAD إلى RUB
₽--
|1 HPAD إلى INR
₹--
|1 HPAD إلى IDR
Rp--
|1 HPAD إلى PHP
₱--
|1 HPAD إلى EGP
￡E.--
|1 HPAD إلى BRL
R$--
|1 HPAD إلى CAD
C$--
|1 HPAD إلى BDT
৳--
|1 HPAD إلى NGN
₦--
|1 HPAD إلى UAH
₴--
|1 HPAD إلى VES
Bs--
|1 HPAD إلى PKR
Rs--
|1 HPAD إلى KZT
₸--
|1 HPAD إلى THB
฿--
|1 HPAD إلى TWD
NT$--
|1 HPAD إلى CHF
Fr--
|1 HPAD إلى HKD
HK$--
|1 HPAD إلى MAD
.د.م--