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سعر happi cat (HAPPI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HAPPI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق happi cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.02K - تغيير سعر happi cat خلال اليوم هو -6.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر happi cat (HAPPI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر happi cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر happi cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر happi cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر happi cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.11% 30 يوم $ 0 -61.51% 60 يوم $ 0 -76.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر happi cat (HAPPI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر happi cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02045025$ 0.02045025 $ 0.02045025 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -6.11% تغير السعر (7 أيام) -27.41%

معلومات سوق happi cat (HAPPI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: