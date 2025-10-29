معلومات سعر Halo (HLO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04466995$ 0.04466995 $ 0.04466995 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -1.83% تغير السعر (7 أيام) -1.78% تغير السعر (7 أيام) -1.78%

سعر Halo (HLO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HLO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHLO على الإطلاق هو $ 0.04466995، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HLO 0.00% على مدار الساعة الماضية، -1.83% على مدار 24 ساعة، و -1.78% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Halo (HLO)

القيمة السوقية $ 48.49K$ 48.49K $ 48.49K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 489.03K$ 489.03K $ 489.03K إمداد دورة التداول 208.21M 208.21M 208.21M إجمالي العرض 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Halo هي $ 48.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HLO يبلغ 208.21M، مع إجمالي عرض 2100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 489.03K.