معلومات سعر Guardian Token (GUARDIAN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.0005971 24 ساعة مرتفع $ 0.00060824 عالية طوال الوقت $ 0.00085109 أدنى سعر $ 0.00053741 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.33% تغير السعر (7 أيام) +6.50%

سعر Guardian Token (GUARDIAN) في الوقت الحقيقي هو $0.00060494. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GUARDIAN بين أدنى سعر $ 0.0005971 وأعلى سعر $ 0.00060824، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGUARDIAN على الإطلاق هو $ 0.00085109، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00053741.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GUARDIAN -- على مدار الساعة الماضية، +0.33% على مدار 24 ساعة، و +6.50% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Guardian Token (GUARDIAN)

القيمة السوقية $ 419.41K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 419.41K إمداد دورة التداول 693.31M إجمالي العرض 693,308,389.030029

القيمة السوقية الحالية لـ Guardian Token هي $ 419.41K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GUARDIAN يبلغ 693.31M، مع إجمالي عرض 693308389.030029. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 419.41K.