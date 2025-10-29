سعر Guardian Token المباشر اليوم هو 0.00060494 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GUARDIAN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GUARDIAN بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Guardian Token المباشر اليوم هو 0.00060494 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GUARDIAN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GUARDIAN بسهولة على موقع MEXC الآن.

$0.00060494
$0.00060494
+0.30%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
مخطط أسعار Guardian Token (GUARDIAN) المباشر
معلومات سعر Guardian Token (GUARDIAN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0005971
24 ساعة منخفض
$ 0.00060824
24 ساعة مرتفع

$ 0.0005971
$ 0.00060824
$ 0.00085109
$ 0.00053741
--

+0.33%

+6.50%

+6.50%

سعر Guardian Token (GUARDIAN) في الوقت الحقيقي هو $0.00060494. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GUARDIAN بين أدنى سعر $ 0.0005971 وأعلى سعر $ 0.00060824، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGUARDIAN على الإطلاق هو $ 0.00085109، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00053741.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GUARDIAN -- على مدار الساعة الماضية، +0.33% على مدار 24 ساعة، و +6.50% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Guardian Token (GUARDIAN)

$ 419.41K
--
$ 419.41K
693.31M
693,308,389.030029
القيمة السوقية الحالية لـ Guardian Token هي $ 419.41K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GUARDIAN يبلغ 693.31M، مع إجمالي عرض 693308389.030029. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 419.41K.

سجل سعر Guardian Token (GUARDIAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Guardian Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Guardian Token مقابل USD هو $ -0.0000420293 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Guardian Token مقابل USD هو $ -0.0001034993 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Guardian Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.33%
30 يوم$ -0.0000420293-6.94%
60 يوم$ -0.0001034993-17.10%
90 يوم$ 0--

ما هو Guardian Token ( GUARDIAN )

Guardian Platform is a comprehensive cryptocurrency research and portfolio management ecosystem built on Solana. The platform consolidates essential digital asset tools into a unified dashboard environment, eliminating the need for users to navigate multiple platforms for market analysis, technical indicators, blockchain data, and portfolio tracking. Through the MyGuardian Dashboard, users access real-time token data, exchange analytics, security tools, blockchain explorers, bubble maps, and customizable widgets tailored to their trading strategies. The platform serves both institutional researchers and individual traders by providing professional-grade analytics while maintaining an intuitive interface. Guardian operates on a zero-tax token model with 100% locked liquidity, ensuring frictionless transactions for all participants. The ecosystem includes collaborative research teams that conduct sector-specific analysis, delivering vetted insights to support informed decision-making across digital asset markets.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Guardian Token (GUARDIAN)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Guardian Token (USD)

كم ستكون قيمة Guardian Token (GUARDIAN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Guardian Token (GUARDIAN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Guardian Token.

تحقق الآن من توقعات سعر Guardian Token!

عملة GUARDIAN إلى العملات المحلية

توكنوميكس Guardian Token (GUARDIAN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Guardian Token (GUARDIAN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GUARDIAN والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Guardian Token (GUARDIAN)

كم يساوي Guardian Token (GUARDIAN) اليوم؟
سعر GUARDIAN المباشر في USD هو USD 0.00060494، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GUARDIAN إلى USD الحالي؟
سعر GUARDIAN إلى USD الحالي هو $ 0.00060494. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Guardian Token ؟
القيمة السوقية لعملة GUARDIAN هي $ 419.41K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GUARDIAN؟
العرض المتداول لتوكن GUARDIAN هو 693.31M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GUARDIAN؟
حقق GUARDIAN سعرًا قياسيًا قدره 0.00085109 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GUARDIAN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00053741 GUARDIAN.
ما هو حجم تداول GUARDIAN؟
حجم تداول GUARDIAN المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع GUARDIAN هذا العام؟
قد يرتفع GUARDIAN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GUARDIAN لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Guardian Token (GUARDIAN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

