سعر GOGGLES اليوم

السعر المباشر لمشروع GOGGLES (GOGLZ) اليوم هو $ 0.00271828، مع تغير بنسبة 10.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GOGLZ الحالي إلى USD هو $ 0.00271828 لكل GOGLZ.

يحتل GOGGLES حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 104,041، مع عرض متداول قدره 38.27M GOGLZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GOGLZ بين $ 0.00210219 (أدنى) و$ 0.00302446 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.65372، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GOGLZ بمقدار -4.34% خلال الساعة الماضية و-27.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.45K.

معلومات سوق GOGGLES (GOGLZ)

القيمة السوقية $ 104.04K$ 104.04K $ 104.04K الحجم (24 ساعة) $ 2.45K$ 2.45K $ 2.45K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 104.04K$ 104.04K $ 104.04K إمداد دورة التداول 38.27M 38.27M 38.27M إجمالي العرض 38,274,418.263925 38,274,418.263925 38,274,418.263925

القيمة السوقية الحالية لـ GOGGLES هي $ 104.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.45K. العرض المتداول لـ GOGLZ يبلغ 38.27M، مع إجمالي عرض 38274418.263925. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 104.04K.