سعر GOATS اليوم

السعر المباشر لمشروع GOATS (GOATS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GOATS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GOATS.

يحتل GOATS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,304,809، مع عرض متداول قدره 18.87B GOATS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GOATS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00246019، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GOATS بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-5.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق GOATS (GOATS)

القيمة السوقية $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M إمداد دورة التداول 18.87B 18.87B 18.87B إجمالي العرض 19,484,573,265.21 19,484,573,265.21 19,484,573,265.21

القيمة السوقية الحالية لـ GOATS هي $ 1.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GOATS يبلغ 18.87B، مع إجمالي عرض 19484573265.21. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.30M.