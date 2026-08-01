سعر Geojam اليوم

السعر المباشر لمشروع Geojam (JAM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JAM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل JAM.

يحتل Geojam حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 48,237، مع عرض متداول قدره 7.57B JAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JAM بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04712463، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك JAM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+9.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Geojam (JAM)

القيمة السوقية $ 48.24K$ 48.24K $ 48.24K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 48.55K$ 48.55K $ 48.55K إمداد دورة التداول 7.57B 7.57B 7.57B إجمالي العرض 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Geojam هي $ 48.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JAM يبلغ 7.57B، مع إجمالي عرض 8000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.55K.