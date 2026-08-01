سعر Gauntlet USD Alpha اليوم

السعر المباشر لمشروع Gauntlet USD Alpha (GTUSDA) اليوم هو $ 1.079، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GTUSDA الحالي إلى USD هو $ 1.079 لكل GTUSDA.

يحتل Gauntlet USD Alpha حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,615,534، مع عرض متداول قدره 1.50M GTUSDA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GTUSDA بين $ 1.079 (أدنى) و$ 1.079 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.079، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.053.

على المدى القصير، تحرك GTUSDA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Gauntlet USD Alpha (GTUSDA)

القيمة السوقية $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M إمداد دورة التداول 1.50M 1.50M 1.50M إجمالي العرض 1,497,413.90660578 1,497,413.90660578 1,497,413.90660578

القيمة السوقية الحالية لـ Gauntlet USD Alpha هي $ 1.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ GTUSDA يبلغ 1.50M، مع إجمالي عرض 1497413.90660578. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.62M.