سعر Gate Wrapped BTC اليوم

السعر المباشر لمشروع Gate Wrapped BTC (GTBTC) اليوم هو $ 64,495، مع تغير بنسبة 1.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GTBTC الحالي إلى USD هو $ 64,495 لكل GTBTC.

يحتل Gate Wrapped BTC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 223,260,031، مع عرض متداول قدره 3.46K GTBTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GTBTC بين $ 62,836 (أدنى) و$ 64,745 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 125,984، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 57,893.

على المدى القصير، تحرك GTBTC بمقدار -0.14% خلال الساعة الماضية و+0.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 74.93K.

معلومات سوق Gate Wrapped BTC (GTBTC)

القيمة السوقية $ 223.26M$ 223.26M $ 223.26M الحجم (24 ساعة) $ 74.93K$ 74.93K $ 74.93K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 223.26M$ 223.26M $ 223.26M إمداد دورة التداول 3.46K 3.46K 3.46K إجمالي العرض 3,461.64804885 3,461.64804885 3,461.64804885

القيمة السوقية الحالية لـ Gate Wrapped BTC هي $ 223.26M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 74.93K. العرض المتداول لـ GTBTC يبلغ 3.46K، مع إجمالي عرض 3461.64804885. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 223.26M.